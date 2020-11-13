Цены на нефть опустились ниже $43 за баррель

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу составила $42,91 за баррель, что на $0,62 (1,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,25 (0,6%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени равняется $40,37 за баррель, что на $0,75 (1,82%) ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,33 (0,8%), сообщает Интерфакс.

Цены на нефть эталонных снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу слабого мирового спроса из-за новой волны коронавируса в США, Европе и Азии.

По итогам недели оба контракта, однако, могут вырасти в цене примерно на 10%, пишет Trading Economics.

Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.