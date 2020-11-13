Кабмин опубликовал постановление о введении карантина выходного дня (обновлено)

Кабинет министров Украины опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №1100 от 11 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, особый режим карантина по выходным дням в Украине вводится с 14 по 30 ноября.

Теперь в Украине на выходных запрещена работа общепита (за исключением работы на вынос или адресной доставки), ТРЦ и других развлекательных учреждений; предприятий торговли, в которых на продукты питания, топливо, лекарства и ветпрепараты приходится меньше 60% площадей, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, а также учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.

Магазинам, почтовым и другим компаниям рекомендуется установить с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на два часа приоритетное обслуживание граждан преклонного возраста и людей с инвалидностью.

По выходным продолжат работать продуктовые магазины, 60% площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, медицинскими средствами, кормами и ветеринарными препаратами.

Кроме, постановлением карантинные ограничения ужесточены и в будние дни по всей территории Украины.

В частности, запрещено: