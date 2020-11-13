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Китай и 14 стран подпишут самое крупное в истории соглашение о свободной торговле

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Китай и 14 стран подпишут самое крупное в истории соглашение о свободной торговле
Китай заключит с 14 азиатскими странами самое крупное соглашение о свободной торговле на планете, пишет Bloomberg.

Сторонами будет подписан документ в ходе саммита АСЕАН, который будет проходить 12-15 ноября.

В соглашении примут участие такие страны, как Япония, Австралия и Новая Зеландия. Экономический договор несет в себе цель снизить торговые пошлины, а также укрепить цепочки поставок с использованием унифицированных правил определения страны происхождения товаров, систематизировать новые правила электронной торговли.

Агентство отмечает, что этот договор азиатских стран поставит в невыгодное положение ряд американских компаний, как и транснациональные корпорации, которые находятся за пределами зоны свободной торговли. Усиливает давление подписанный в 2017 году американским президентом Дональдом Трампом меморандума о выходе Вашингтона из Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

После отказа от ТТП США утратили для себя возможность эффективно уравновешивать растущее давление Китая на своих соседей по региону.

Джерело:  Прайм
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Топ коментарі

  • Smith Wesson
    А что, продолжать сотрудничать с Китаем за счет потери американских рабочих мест и принудительного трансфера технологий? А Австралии пора проснуться и своего Трампа искать но похоже поздно там китайцы уже мертвой хваткой взялись.
  • Dima qwe
    китайский обком рулит...........
  • Vasily G
    трамп просрав усі полімери
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