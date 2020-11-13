Минстратегпром хочет получить в управление "Антонов" и ряд конструкторских бюро

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром) инициирует передачу в сферу его управления шести госпредприятий: "Антонов", "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (ХГАПП), "Завод 410 ГА", "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им.Ивченко", "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" и "Харьковское агрегатное конструкторское бюро", которые сейчас входят в госконцерн "Укроборонпром".

Соответствующий проект постановления Кабинета министров с правками в постановление от 2010 года о создании "Укроборонпрома" в пятницу вынесен на заседание профильного правительственного комитета, который возглавляет вице-премьер – глава Минстратегпрома Олег Уруский, сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее, во второй половине октября, вице-премьер презентовал реорганизацию "Укроборонпрома" в 9 отраслевых холдинговых компаний, в числе которых "Антонов" и "Авиадвигателестроение", однако отмечал, что управлять ими будут две государственные холдинговые компании (ГХК), в частности, ГХК "Аэрокосмические системы Украины".

"100% акций в госсобственности. Управлять ими будут ГХК, которым в уставные капиталы будут переданы часть их акций. Соответственно холдинговые компания по направлениям также получат там свою долю (…) Такая схема позволит минимизировать вмешательство министерства в деятельность ХК, будем иметь дело только с двумя ГХК", – пояснил Уруский.

Данный проект постановления уже выносился на заседание правительственного комитета 29 октября, однако было принято решение вернуть его на доработку с учетом замечаний секретариата Кабмина в части дополнения проекта акта положением о внесении изменений в устав госконцерна "Укроборонпром".

Минэкономики и Минфин также отмечали, что отсутствует решение набсовета "Укроборонпрома" об исключении этих предприятий из госконцерна.

Помимо того Минфин напомнил, что просроченный долг ХГАПП перед государством из-за невыполнения предприятием в 2009 году своих обязательств по гарантированным государством облигациям составляет почти 2,14 млрд грн. А "Антонову" предстоит погасить государству еще 441,3 млн грн в рамках соглашения о реструктуризации на 10 лет равными квартальными платежами задолженности "Киевского авиационного завода "Авиант", которая начала выплачиваться с первого квартала 2017 года и на тот момент составляла 706 млн грн.

В состав созданного в 2010 году "Укроборонпрома" на сегодня входят около 112 предприятий украинского ОПК. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.