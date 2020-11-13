Безвиз и кредиты для Украины зависят от борьбы с коррупцией, – посол ЕС

Помощь Украине от Международного валютного фонда и Европейского союза зависит от борьбы украинских властей с коррупцией, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Об этом Маасикас написал в Twitter.

Он также добавил, что от этого зависит продолжение безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины

"Экономическая стабильность Украины укрепляется за счет кредита от МВФ в размере 5 млрд долларов. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (наряду с продолжением пользоваться безвизовыми поездками). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией", - заявил посол.

Так посол прокомментировал статью "Конституционный суд Украины атакует антикоррупционные законы", опубликованную в издании "The Economist".