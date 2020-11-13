Безвиз и кредиты для Украины зависят от борьбы с коррупцией, – посол ЕС
Об этом Маасикас написал в Twitter.
Он также добавил, что от этого зависит продолжение безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины
"Экономическая стабильность Украины укрепляется за счет кредита от МВФ в размере 5 млрд долларов. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (наряду с продолжением пользоваться безвизовыми поездками). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией", - заявил посол.
Так посол прокомментировал статью "Конституционный суд Украины атакует антикоррупционные законы", опубликованную в издании "The Economist".
Ukraine’s economic stability is bolstered by a $5bn loan from the IMF. It stands to get another €1.2bn in aid from the EU (as well as continuing to enjoy visa-free travel in it). Both organisations make their assistance conditional on fighting corruption. https://t.co/OJSEKnmmyf— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 13, 2020