Крупнейший производитель круп в Украине увеличил прибыль в 1,8 раза

Группа компаний Cereal Planet, один из ведущих производителей круп в стране, в январе-сентябре 2020 года получила EUR156 тыс. чистой прибыли, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно отчету холдинговой компании группы Cereal Planet PLС (Кипр) на Варшавской фондовой бирже, ее выручка выросла на 34,4% - до EUR17,31 млн, валовая прибыль – в 1,6 раза, до EUR4,35 млн, сообщает Интерфакс-Украина.

В июле-сентябре 2020 года компания сократила чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с третьим кварталом-2019 – до EUR37 тыс., увеличила выручку на 7% - до EUR4,35 млн. В то же время валовая прибыль Cereal Planet в указанный период 2020 года снизилась на 2,7% - до EUR930 тыс.

"Курсовые разницы сыграли отрицательную роль в третьем квартале 2020 года и составили "минус" EUR282 тыс., в совокупности за три квартала 2020 года она составила минус EUR506 тыс.", - отмечается в отчете.

Согласно ему, в третьем квартале компания увеличила производство круп на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,4 тыс. тонн. Основной причиной роста было увеличение производства гороха на 41% - до 5,13 тыс. тонн, гречневой крупы – на 35%, до 2,9 тыс. тонн, булгура – на 18%, до 1,74 тыс. тонн.

В целом за девять месяцев 2020 года Cereal Planet нарастила производство круп на 51% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года - до 33,5 тыс. тонн. Рост показателя произошел за счет увеличения производства гороха на 122% - до 16,88 тыс. тонн, гречневой крупы – на 39%, 6,98 тыс. тонн, булгура – 7%, 4,58 тыс. тонн, пшена – на 24%, до 2,64 тыс. тонн.

Cereal Planet выпускает весовые крупы для B2B под ТМ "Олимп" - четыре линейки продукции: "Булгур", "Ридлана", "Майфайна", "Златокосица", под ТМ "Люба ферма" - кормосмеси для животных. Экспортирует крупы более чем в 50 стран мира (Китай, Индия, Германия, Италия, ОАЭ, Польша, Турция, др.)

Cereal Planet, по ее данным, занимает до 10% украинского рынка круп.

Собственниками ГК являются Анатолий и Александр Власенко (33,54% и 29,93% соответственно), Александр Славгородский (29,93%), Игорь Добрускин (5,5%).

Cereal Planet в 2019 году получила EUR75 тыс. чистого убытка против EUR162 тыс. чистой прибыли в 2018 году, в январе-июне 2020 года получила чистую прибыль в размере EUR247 тыс. против EUR26 тыс. за аналогичный период 2019 года.