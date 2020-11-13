В Минэнерго рассматривают варианты транспортировки украинского водорода в Европу

В этом году Евросоюз утвердил Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы к 2050 году. Украина определена приоритетным партнером благодаря потенциалу по производству "зеленого" водорода и имеющейся инфраструктуры, соединенной с ЕС.

И.о. Министра энергетики Ольга Буславець открыла круглый стол "Водородная экономика: дорожная карта". Во время круглого стола она обозначила перспективы развития водородной энергетики в Украине.

"Украина ставит перед собой амбициозные климатические цели по декарбонизации энергетики, промышленности и транспорта. Поэтому использование "зеленого" водорода является инструментом, который может обеспечить выполнение поставленных целей. Министерство уже разрабатывает дорожную карту водородной энергетики Украины. Нами намечены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы транспортировки водорода ", – отметила Ольга Буславец.

Краткосрочная перспектива: водород, транспортируется в небольших количествах в газообразном состоянии в цистернах, с помощью грузовых автомобилей, использующих дорожную инфраструктуру.

Среднесрочная перспектива: водород может транспортироваться как жидкий органический водород (LOHC) грузовиками и железнодорожной инфраструктурой.

Долгосрочный горизонт: использование региональной и транспортной инфраструктуры газопроводов для местных перевозок в больших количествах и для объемов экспорта.

В то же время возможности газотранспортной системы для транспортировки водорода должны быть тщательно изучены совместно с экспертами с целью обеспечения безопасной работы.

"Этот вопрос нужно дополнительно проработать вместе с экспертами ЕС по определению маршрутов, а также проработать комплекс мер по обеспечению надежности и безопасности работы газотранспортной системы с новым энергоносителем", – отметила Ольга Буславец.

Дальнейшая работа будет включать:

• разработку и принятие нормативно-правовой базы для обеспечения функционирования отрасли водородной энергетики Украины, аппроксимации законодательства с требованиями международного права в этой сфере;

• внедрение в Украине системы стандартизации в области водородной энергетики, разработанной на базе международно установленных стандартов и норм для этого вида топлива;

• разработку требований и мер безопасности в процессе производства, хранения, транспортировки и потребления водорода с учетом современных технологий ведущих стран ЕС.

В рамках Экспертного совета при Министерстве уже создана Рабочая группа по развитию водородной энергетики, к которой могут участвовать заинтересованные стороны.

Отметим, что согласно "Инициативе зеленого водорода для Европейского Зеленого курса 2x40 ГВт" и плана выхода из кризиса COVID-19, на Украину выделено создание 10 ГВт новых мощностей по производству "зеленого" водорода, из которых большинство предназначено для экспорта в Европейский Союз.

Напомним, во время недавнего визита украинской делегации под председательством Ольги Буславец в Дюссельдорф был проведен ряд встреч с немецкими компаниями Thyssenkrupp и Siemens. Руководительница Минэнерго представила портфель потенциальных пилотных проектов водородной энергетики, которые могут быть реализованы в рамках энергетического партнерства между Украиной и Германией.

Вопросы сотрудничества в сфере водородной энергетики включены в основные темы энергетического партнерства между Украиной и Германией, определенного Совместным заявлением, которое в августе этого года подписали Ольга Буславець и Федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмаер.