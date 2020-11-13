У мэров городов нет полномочий отменять карантинные ограничения, – Шмыгаль

Местные власти не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина о введении карантина выходного дня и ужесточении противоэпидемических мер.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19, передает пресс-служба правительства.

Премьер-министр проинформировал глав областных государственных администраций о том, что с 13 ноября вступили в силу изменения в постановление №641, касающиеся усиления противоэпидемических мероприятий на всей территории Украины и введения карантина выходного дня.

Шмыгаль подчеркнул, что в течение выходных учреждения, определенные в постановлении, должны быть закрыты, а городские головы не имеют полномочий делать для них исключения.

"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", – пояснил премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что главы ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые по выходным не должны принимать посетителей.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что уже прошли переговоры с крупными торговыми сетями, и все участники рынка заверили представителей государства, что будут работать в соответствии с законодательством. Аваков добавил, что возле крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

По результатам совещания было поручено Госпродпотребслужбе совместно с Национальной полицией осуществлять проверки соблюдения противоэпидемических мероприятий в небольших магазинах и на продуктовых рынках.

Как сообщалось, Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня", а также вводится ряд противоэпидемических мер в будние дни по всей территории страны.

Ранее власти Львова, Одессы и Черкасс заявили, что не будут поддерживать решение правительства о введении карантина "выходного дня".