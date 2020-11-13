"Энергоатом" заложил в финплан отмену льготной продажи электроэнергии для населения

НАЭК "Энергоатом" представила Министерству энергетики финансовый план на 2021 год, предусматривающий отмену специально возложенных на компанию обязанностей (ПСО) по продаже электроэнергии для нужд населения.

Как сообщает пресс-служба компании, финплан предусматривает продажу всего произведенного объема электроэнергии на рыночных сегментах и чистый доход от его реализации в объеме 78,04 млрд грн, что на 31,38 млрд грн, или 67,3% больше прогнозного показателя на 2020 год.

"Увеличение чистого финрезультата деятельности компании в 2021 году позволит выполнить все ключевые финансовые ковенанты, которые являются обязательным условием финансирования инвестиционных программ в международных финучреждениях", – говорится в сообщении "Энергоатома".

Кмпания отмечает, что вследствие существенного увеличения доходов также планируется получить прибыль от операционной деятельности по показателю EBITDA в размере 32,67 млрд грн, что почти втрое больше по сравнению с прогнозом на 2020 год.

Полученную прибыль компания планирует направить на реализацию приоритетных проектов по капитальным инвестициям, достройке стратегических объектов и выполнению инвестиционных программ.

В компании уточнили, что финансовый план подготовлен, исходя из модели финансового ПСО и с условием продажи 100% продукции во всех сегментах рынка электроэнергии.

"Энергоатом" напоминает, что действующий механизм ПСО, который в частности, предусматривает продажу половины производимой АЭС электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" по цене 1 коп. за кВт-ч, рассматривался правительством как временный, и срок действия этого положения истекает 31 декабря 2020 года.

Согласно плану, в соответствии с утвержденным Минэнерго 4 ноября прогнозным балансом, в следующем году предусмотрен отпуск 69,92 млрд кВт-ч электроэнергии АЭС, что на 1,42 млрд кВт-ч меньше прогнозного показателя в 2020 году.

На уплату налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней в следующем году "Энергоатом" планирует направить 23,7 млрд грн, что на 9,87 млрд грн, или 71,4%, больше прогнозного показателя на 2020 год, на социальное развитие компании и городов-спутников АЭС предусмотрено 859,5 млн грн (на 175,8 млн грн больше).

Как сообщалось, по итогам работы в январе-сентябре 2020 года "Энергоатом" получил чистый убыток в размере 5,32 млрд грн, тогда как аналогичный период прошлого года госкомпания закончила с прибылью в 4,25 млрд грн.

Просроченная дебиторская задолженность перед ГП за фактически реализованную электроэнергию по состоянию на 25 сентября составляла 22,46 млрд грн, что на 1,64 млрд грн больше, чем на конец августа.