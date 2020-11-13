Фонд госимущества продал восьмой спиртзавод за 59 миллионов

Фонд госимущества продал Козловский спиртовой завод госпредприятия "Укрспирт" в Тернопольской области на онлайн-аукционе ООО "Бизнес-Инициативы" за 59 млн грн.

Согласно информации в системе "ProZorrо.Продажи", стартовая цена спиртзавода составляла 37,57 млн грн.

Участие в торгах принимали две компании: ООО "Бизнес-инициативы" и ООО "Транс-Н", которое предложило за объект всего на 888 гривен меньше.

Суточная мощность производства предприятия – 4,2 тыс. дал спирта. Год его основания – 1772-й, модернизации – 2020 год. Производство на нем временно приостановлено.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Бизнес-Инициативы" является Татьяна Максимова. Компания была создана в феврале 2020 года и занимается консультированием по вопросам информатизации.

Ранее фирмой владело ООО "Юридическая фирма "Правовая помощь" Владимира Гурлова

Как сообщалось, ранее на текущей неделе молдавская компания Zernoff, крупнейший производитель этилового спирта в Молдове, предложила заплатить 120 млн грн на аукционе по приватизации предприятия "Укрспирта" на Тернопольщине при стартовой цене 54,7 млн грн. Это рекордная цена на аукционах по продаже спиртзаводов, стартовавших в октбяре.

Ранее удалось продать еще 6 спиртзаводов: Суходольский – за 60,3 млн грн, Бершадский – за 19,8 млн грн, Лопатинский – за 50 млн грн, Овечацкий – за 53 млн грн, Артемовский –за 50 млн грн и Немировский – за 55 млн грн.