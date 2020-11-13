Власти Тернополя отказались выполнять решение Кабмина о карантине выходного дня

Ужесточение карантинных ограничений по выходным дням, введенные в Украине решением правительства, в Тернополе вводиться не будет.

Об этом на брифинге заявил мэр города Сергей Надал, передает Интерфакс-Украина.

"Хочу официально проинформировать о том, что в Тернополе не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства о карантине выходного дня", – сказал Надал.

По его словам, если такие ограничения ввести, это просто уничтожит экономику города.

"Большинство субъектов хозяйствования просто перестанет работать, потому что за выходные дни люди имеют набольшую сумму выторга, за счет чего имеют возможность содержать свои заведения, удерживать наемных сотрудников", – сказал он.

Надал подчеркнул, что в результате таких мер "половина тернополян опять потеряют работу, а город потеряет поступления".

Городской голова также призвал правоохранителей штрафовать предпринимателей за нарушение санитарных требований в условиях карантина, но не за сам факт работы в выходные дни.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что "карантин выходного дня" в Тернополе действовать не будет. Еще раз призываю субъектов хозяйствования к соблюдению всех рекомендаций, а правоохранителей направить свою деятельность исключительно к тем субъектам хозяйствования, которые откровенно игнорируют и не соблюдают принятие ограничения", – добавил Надал.

Как сообщалось, Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня", а также вводится ряд противоэпидемических мер в будние дни по всей территории страны.

Ранее власти Львова, Одессы и Черкасс заявили, что не будут поддерживать решение правительства о введении карантина "выходного дня".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местные власти не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина о введении карантина выходного дня и ужесточении противоэпидемических мер.