Экспорт зерновых нового урожая достиг 18,5 миллиона тонн

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (июль-июнь) и по состоянию на 13 ноября экспортировала 18,48 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,9 млн тонн меньше, чем на эту же дату прошлого МГ.