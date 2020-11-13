Баланс внешней торговли в третьем квартале вернулся к дефициту, – Госстат

Внешнеторговый баланс Украины, сведенный в первом квартале 2020 года с минимальным дефицитом $0,01 млрд, во втором – с профицитом $1,07 млрд, в третьем квартале вновь стал дефицитным – $0,54 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает Интерфакс-Украина.

В то же время, по данным Госстата, в третьем квартале прошлого года дефицит был в 4,7 раза больше, и в целом за девять месяцев этого года зафиксирован дефицит внешней торговли в $0,54 млрд грн, тогда как за девять месяцев прошлого года – дефицит на $4,2 млрд,

Такой результат, исходя из статистики, объясняется более резким падением импорта, чем экспорта: за январь-сентябрь этого года экспорт товаров и услуг сократился на 6,5% – до $42,2 млрд, тогда как импорт – на 15,5%, до $41,67 млрд.

В то же время со странами ЕС дефицит внешней торговли Украины за девять месяцев остался практически на прошлогоднем уровне, снизившись всего на 2% – до $2,94 млрд: экспорт упал на 14,4% – до $15,46 млрд, тогда как импорт – на 12,7%, до $18,4 млрд.

В основном такой дефицит в торговле с ЕС вызван товарами, экспорт которых в январе-сентябре этого года упал на 16,3% – до $13,06 млрд, тогда как импорт – на 10,5%, до $16,45 млрд.

Несколько улучшил ситуацию возросший более чем вдвое – до $1,13 млрд – профицит в торговле услугами: их экспорт сократился лишь на 4,9% – до $3,09 млрд, тогда как импорт – на 27,2%, до $1,96 млрд.

В целом в торговле товарами за девять месяцев 2020 года дефицит снизился в 2,4 раза – до $2,94 млрд за счет того, что импорт упал на 14,3% – до $37,96 млрд, тогда как экспорт – на 5,6%, до $35,02 млрд.

В торговле услугами традиционный профицит даже несколько вырос – на 5,4%, до $4,44 млрд. Причиной тому также стало более быстрое сокращение импорта услуг – на 26,5%, до $3,71 млрд по сравнению с экспортом, сократившимся на 12% – до $8,15 млрд.

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Как сообщалось, по данным Госстата, в 2019 году экспорт товаров и услуг из Украины вырос на 11,2% – до $63,68 млрд, тогда как импорт вырос на 6% – до $67,31 млрд.

Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2019 года составило $3,63 млрд, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году (также отрицательное – $6,21 млрд), причиной чему стала уплата "Газпромом" в конце года $2,9 млрд "Нафтогазу" в счет решения Стокгольмского арбитража.

В первом полугодии 2020 года экспорт товаров и услуг сократился на 7,1% – до $27,62 млрд, тогда как импорт – на 15,5%, до $26,55 млрд.