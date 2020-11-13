Власти США вновь отложили блокировку популярной китайской соцсети TikTok

Министерство торговли США отложило вступление в силу мер, запрещающих американским компаниям предоставлять китайской соцсети TikTok услуги хостинга и доставки контента.

Минторг в своем решении относительно отсрочки вступления этих мер в силу ссылается на постановление окружного суда Филадельфии, который в конце октября ввел временный запрет на их применение, передает Интерфакс-Украина.

Судья Венди Битлстоун тогда отметила, что указ правительства "представляет угрозу для полноценного обмена информационными материалами" и администрация, вероятно, превысила свои полномочия в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), пишет The Wall Street Journal.

Правительство США уже подало апелляционную жалобу на это судебное решение.

В Минторге отметили, что запрет на операции с TikTok не вступит в силу, пока не будут приняты новые решения суда по этому делу.

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Как сообщалось, в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке работы TikTok в стране, в связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

В конце сентября министерство торговли страны опубликовало список операций, которые подпадали под запрет в связи с принятием президентского указа.

Запрет большинства операций должен был вступить в силу 12 ноября и фактически означал бы блокировку TikTok в США.

Китайская ByteDance Ltd., которой принадлежит TikTok, также оспаривает решение властей США, требующих от нее продать американские операции соцсети.

14 августа Трамп подписал указ, которым ограничил срок завершения потенциальной сделки по продаже американских операций TikTok 90 днями, то есть она должна была быть завершена до 12 ноября.

В сентябре ByteDance согласовала сделку с Oracle и Walmart, предусматривающую выделение операций TikTok в новую компанию – TikTok Global. По условиям сделки, Oracle и Walmart должны получить в общей сложности 20% TikTok Global, ByteDance – 80%.

При том, что ByteDance на 40% принадлежит американским инвестфондам, TikTok Global, с учетом долей Oracle и Walmart, контролировалась бы инвесторами из США.

Сделка была предварительно поддержана Трампом, однако дальнейший процесс ее одобрения властями США застопорился.