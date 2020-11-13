Авиакомпания "Мотор Сич" возобновила рейсы из Запорожья в Минск

Авиакомпания "Мотор Сич" 13 ноября возобновила прямые регулярные рейсы по своему единственному международному маршруту Запорожье-Минск. Они были прерваны несколько месяцев назад из-за пандемии COVID-19.

Первый рейс выполнил региональный реактивный самолет Як-40. В системе бронирования "Мотор Сич" на линии Запорожье-Минск заявлен турбовинтовой Ан-140, сообщает avianews.com.

Согласно новому расписанию, авиакомпания будет летать в столицу Беларуси четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресениям.

В будние дни вылеты из Запорожья будут выполняться в 07:00 с прилетом в Минск в 10:15. В обратном направлении вылеты из Минска в 18:05, прилет в Запорожье в 19:20.

По воскресеньям вылеты из Запорожья запланированы на 07:45 с прилетом в Минск в 11:00. Обратный рейс из Минска будет вылетать в 15:00 с прилетом в Запорожье в 16:15. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Авиабилеты в обе стороны продаются по цене от 5 880 грн ($208) в обе стороны с учетом перевозки ручной клади и багажа 23 кг.