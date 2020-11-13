"Укрзализныця" впервые объявила закупку угля по рамочному соглашению

"Укрзализныця" объявила конкурсный отбор поставщиков каменного угля на 2021 год по рамочному соглашению.

Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак в Telegram.

"Укрзализныця" объявила конкурсный отбор поставщиков каменного угля на 2021 год по рамочным соглашениям. Компания впервые будет применять эту модель для закупки твердого топлива. Такой алгоритм закупки решает вопрос комплексно: привлечь широкий круг поставщиков, отойти от практики закупки продукции в периоды пикового роста цены, получить справедливую и максимально выгодную цену и обеспечить бесперебойное снабжение твердого топлива в течение всего года", – написал Жмак.

Он также пригласил всех поставщиков каменного угля принять участие в процедуре закупки по рамочному соглашению.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" начала закупать по рамочным соглашениям дизельное топливо для нужд железнодорожной отрасли.