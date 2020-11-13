В Раде зарегистрировали законопроект об "открытом банкинге"

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №4364 о платежных услугах, который призван осовременить регулирование деятельности украинского рынка платежей и перевода средств.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

"Этот законопроект на финансовом рынке называют законопроектом "об открытом банкинге". Хотя он больше о новом уровне платежных услуг, о качестве и ориентации на клиента. Мы уверены, что новый закон создаст условия для дальнейшего развития платежных продуктов, сервисов и услуг. На рынок смогут выйти новые участники, что будет способствовать росту здоровой конкуренции. Благодаря этому клиенты смогут получить новые удобные услуги – качественные и по более выгодной цене", – сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Ожидается, что принятие этого законопроекта позволит адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС, сформировав правовую основу для интеграции украинского платежного рынка с европейским.

Нормы документа направлены на изменение устаревших подходов к правовому регулированию платежного рынка, расширение круга поставщиков платежных услуг и упорядочения их деятельности на платежном рынке, установление правил предоставления платежных услуг в Украине и требований к поставщикам платежных услуг, усиление защиты прав потребителей этих услуг, повышение безопасности и эффективности предоставления платежных услуг, содействие инновациям.

Как уточнили в НБУ, новое регулирование платежного рынка предполагает такие ключевые изменения на рынке платежных услуг:

будет существовать девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две – нефинансовыми; также будет определен круг их поставщиков;

будут установлены требования к авторизации поставщиков платежных услуг и внедрения, в частности, возможности создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями. Предоставители платежных услуг приобретать статус финансовых учреждений одновременно с правом на предоставление платежных услуг;

небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах;

выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие предоставители платежных услуг, получившие соответствующую лицензию;

будут определяться полномочия Национального банка для создания регуляторной платформы для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях, функционирование которой предусматривает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей;

появится основание для введения "открытого банкинга" в платежной инфраструктуре Украины;

будут определены счета, которые смогут открывать предоставители платежных услуг для выполнения платежных операций, в частности, появится возможность открытия и ведения небанковскими поставщиками платежных услуг платежных счетов;

условия предоставления платежных услуг станут прозрачными, а клиенты будут получать больше информации о них;

будет уделяться повышенное внимание защите прав пользователей, в том числе с целью минимизации кибермошенничества, усилится ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежных счетов и тому подобное;

повысятся требования к безопасности платежных операций, в частности, о необходимости использования поставщиками платежных услуг усиленной аутентификации пользователей в определенных случаях.

Как отмечают в НБУ, действующий закон о платежных системах и переводе средств в Украине, принятый еще в 2001 году, морально устарел. Он не отвечает требованиям сегодняшнего дня и лучшим международным практикам.

"За это время рынок платежных услуг как в Украине, так и во всем мире, претерпел значительные технические инновации, что сопровождалось появлением новых видов услуг на рынке. Значительная часть таких инновационных платежных услуг полностью или в основном находятся за пределами регулирования действующего закона. Поэтому Национальный банк, привлекая внешних экспертов, начал в 2019 году подготовку нового законодательного регулирования рынка платежей. В январе этого года законопроект был обнародован Национальным банком для обсуждения с участниками платежного рынка, в октябре - финализированый документ был передан в Верховную Раду", – сказано в сообщении.