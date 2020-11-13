Госгеокадастр открыл свои базы для судебных исполнителей и арбитражных управляющих

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра предоставит доступ к своей базе и исполнителям, и арбитражным управляющим

Об этом сообщил председатель Госгеокадастра Роман Лещенко..

По его словам, в обеспечении исполнения судебного решения важная роль отводится исполнителям - и государственным, и частным, а также арбитражным управляющим. Представители этих юридических профессий могут эффективно действовать только тогда, когда они имеют возможность оперативно получить информацию об имуществе должника.

"Хотя это уже несколько лет предусмотрено законодательством, до недавнего времени непосредственного доступа к базе данных кадастра исполнители и арбитражные управляющие не имели, закон не выполнялся. Более того, в Госгеокадастре существовала практика, при которой даже адресные запросы арбитражных управляющих о предоставлении информации из Государственного земельного кадастра не удовлетворялись, на них предоставлялись отписки. Мы это изменили. Исполнители и арбитражные управляющие могут получить не только информацию из Государственного земельного кадастра по отдельным запросам, но и постоянный доступ к сведениям Государственного земельного кадастра", - отметил Лещенко.

Для получения доступа к сведениям Государственного земельного кадастра исполнителям и арбитражным управляющим необходимо обратиться в Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра с заявлением о предоставлении доступа к сведениям Государственного земельного кадастра по форме согласно приложению 54 к Порядку ведения Государственного земельного кадастра, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 17 октября 2012 года №1051.