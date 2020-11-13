Ernst&Young завершил аудит госпредприятия "Антонов"

В "Укроборонпроме" состоялась презентация результатов криминалистического (forensic) аудита в отношении определенных видов деятельности одной из крупнейших компаний концерна - ГП "Антонов".

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", forensic-аудит "Антонова" стал пилотным проектом по развитию элементов антикоррупционной архитектуры концерна, что предусмотрено корпоративной стратегией до 2030 года..

Проект forensic аудита осуществила компания Ernst&Young France с привлечением украинского офиса Ernst&Young и при технической помощи правительства Франции.

Проект состоял из нескольких фаз: изучение специфики работы и коммерческих сделок предприятия, анализ ключевых процессов и существующей системы контроля, анализ данных, в частности бухгалтерских транзакций, предоставление отчета о результатах исследования.

По результатам проекта аудиторы сформировали следующие рекомендации:

Разработать новую модель корпоративного управления на предприятии, в том числе внедрить наблюдательный совет.

Ввести трехуровневую систему линий защиты которая должна базироваться на: улучшении управления операционной деятельностью; управлении рисками; внедрении внутренних контролей; функции комплаенс и осуществлении антикоррупционных мер на всех уровнях компании; создании независимого подразделения внутреннего аудита, что подчиняется непосредственно Наблюдательном совете.

Создать на уровне наблюдательного совета концерна подразделение (комплаенс офис), который будет следить за тем, чтобы менеджмент в принятии решений действовал в интересах компании.

На уровне наблюдательного совета предприятия создать соответствующую структуру (комплаенс офис) для обеспечения того, что стратегические и управленческие решения принимаются в пользу компании и с учетом интересов государства.

Создать систему мониторинга принятия стратегических решений и крупных сделок, в том числе ключевых контрактов и программ международного сотрудничества.

Результаты forensic аудита будут предоставлены для дальнейшего расследования правоохранительным органам - СБУ и НАБУ.

"Отчет аудита будет использован как план действий для трансформации предприятия, а также как пилотная модель, что в дальнейшем будет распространена на другие предприятия "Укроборонпрома" для снижения коррупционных рисков, сопровождения организационных преобразований и повышения эффективности процессов, а также для искоренения нечестных действий и конфликта интересов", - отмечается в сообщении.