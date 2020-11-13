Нацбанк забрал валютную лицензию у Агентства по рефинансированию жилищных кредитов

Национальный банк Украины (НБУ) 11 ноября принял решение об отзыве у ЧАО "Агентство по рефинансированию жилищных кредитов" (АРЖК) генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 12 ноября 2012 года №95.

Как сообщает пресс-служба НБУ, лицензия отозвана из-за отсутствия у "АРЖК" минимально необходимого размера собственного капитала.

Нацбанк напоминает, что для небанковских учреждений, имеющих лицензию на осуществление валютных операций, связанных с предоставлением кредитов и/или привлечением финансовых активов, установлено требование к наличию минимального собственного капитала в сумме 100 млн грн.

"Анализируя деятельность учреждения, Национальній банк установил несоответствие указанным требованиям к капиталу более чем вдвое. В то же время акционеры "АРЖК" не подтвердили готовность увеличить его капитал до установленного минимума", – сказано в сообщении.

При этом в НБУ отмечают, что отзыв генеральной лицензии на осуществление валютных операций не влияет на возможность осуществления ЧАО "АРЖК" основной уставной деятельности. ЧАО "АРЖК" сможет осуществлять деятельность по предоставлению финансовых кредитов за счет собственных средств и средств, полученных от размещения ипотечных облигаций в национальной валюте. Лицензия компании на предоставление займов в гривне остается в силе.

Согласно данным госреестра юрлиц, ЧАО "Агентство по рефинансированию жилищных кредитов" основано в 2012 году, по состоянию на конец второго квартала 2020 года владельцами компании были "Ощадбанк" (70,86%), "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк" (по 9,71%), а также Сергей Волков (5,5%).