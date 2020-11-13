Урожай зерновых превысил 57 миллионов тонн, – Минэкономики

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 12 ноября собрали 75,2 млн тонн основных культур с площади 22,8 млн га, в частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 57,2 млн тонн с площади около 14,1 млн га (92% прогноза).

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, собрано: кукурузы – 21,4 млн тонн с площади 4,3 млн га (78%), подсолнечника – 12,9 млн тонн с 6,3 млн га (99%), сои – 2,6 млн тонн с 1,3 млн га (94%), проса – 241,7 тыс. тонн с 148,6 тыс. га (99%) и гречихи – 104,7 тыс. тонн с 77,9 тыс. га (99%).

Сахарной свеклы выкопано 6,7 млн тонн с площади 161,6 тыс. га (75%).

Как сообщалось, Минэкономики Украины прогнозирует урожай зерновых в 2020 году на уровне 68 млн тонн. Из ранних зерновых уже намолочено: пшеницы – 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га; ячменя – 7,8 млн тонн с 2,4 млн га; гороха – 516,2 тыс. тонн с 238 тыс. га; рапса – 2,56 млн га с 1,1 млн га.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018 году - 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (35,8 млн тонн годом ранее), 28,3 млн тонн – пшеница (24,6 млн тонн).

Урожай подсолнечника в 2019 году составил 15,25 млн тонн против 14,17 млн тонн в 2018 году.