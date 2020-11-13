Больницы "Укрзализныци" начнут принимать пациентов с коронавирусом
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
"Дорожные клинические больницы на железнодорожном транспорте филиала "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" начнут принимать больных COVID-19. Такая договоренность была достигнута во время встречи председателя правления "Укрзализныци" Владимира Жмака и главы Министерста здравоохранения Украины Максима Степанова. Со своей стороны Минздрав обязуется обеспечить дорожные клинические больницы всем необходимым для эффективного и комфортного лечения больных. Кроме того, министерство профинансирует необходимые текущие расходы", - сказано в сообщении.
Также Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения "Укрзализныци" для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц.