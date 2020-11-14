"Энергоатом" снова продал электроэнергию трейдерам Ахметова и Коломойского по низким ценам
Об этом сообщает источник БизнесЦензор на рынке электроэнергии.
Эта информация подтверждается аукционным бюллетенем Украинской энергетической биржи (УЭБ).
Согласно ему, победителями аукциона стали 8 компаний. Среди них:
- Днепросталь-Энерго Виктора Пинчука,
- государственная НЕК Укрэенерго,
- ДЕ Трейдинг Максима Ефимова,
- Экотехинвест Романа Русанова,
- Мартин-Трейд Владимира Порайко,
- НЭК Александра Притыки,
- Д.Трейдинг Рината Ахметова,
- Юнайтед Энерджи Игоря Коломойского.
При этом, на Д.Трейдинг и Юнайтед Энерджи пришлась продажа 144,32 тыс. МВт-ч по самой низкой цене. На остальных шесть трейдеров – оставшиеся 23,68 тыс. МВт-ч по более высоким ценам.
Как сообщает собеседник БЦ, торги велись таким образом, чтобы под конец аукциона продать большие объемы трейдерам Ахметова и Коломойского по низким ценам – 650 грн/МВт-ч.
Для сравнения, максимальная цена продажи ночной электроэнергии (прайс-кэп с 23:00 до 08:00) на Рынке на сутки вперед (РСВ) с июля 2020 года составляет 1 228,9 грн/МВт-ч.
Как сообщал БЦ, в сентябре трейдер НАЭК "Энергоатом" – ОП "Энергоатом Трейдинг" продал 1,46 млн МВт-ч в октябре-ноябре по 1120 грн/МВт-ч трейдеру Юнайтед Энерджи из группы Игоря Коломойского.