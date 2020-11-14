"Энергоатом" снова продал электроэнергию трейдерам Ахметова и Коломойского по низким ценам

В ходе аукциона 13 ноября по продаже электроэнергии в ночные часы во второй половине ноября ОП "Энергоатом Трейдинг" продало 168 тыс. МВт-ч электроэнергии по средней цене 682,35 грн/МВт-ч. Самые большие объемы – 72 тыс. и 72,32 тыс. МВт-ч соответственно – были проданы компаниям Д.Трейдинг Рината Ахметова и Юнайтед Энерджи Игоря Коломойского, которые заплатили самую низкую цену – 650 грн/МВт-ч.

Об этом сообщает источник БизнесЦензор на рынке электроэнергии.

Эта информация подтверждается аукционным бюллетенем Украинской энергетической биржи (УЭБ).

Согласно ему, победителями аукциона стали 8 компаний. Среди них:

Днепросталь-Энерго Виктора Пинчука,

государственная НЕК Укрэенерго,

ДЕ Трейдинг Максима Ефимова,

Экотехинвест Романа Русанова,

Мартин-Трейд Владимира Порайко,

НЭК Александра Притыки,

Д.Трейдинг Рината Ахметова,

Юнайтед Энерджи Игоря Коломойского.

При этом, на Д.Трейдинг и Юнайтед Энерджи пришлась продажа 144,32 тыс. МВт-ч по самой низкой цене. На остальных шесть трейдеров – оставшиеся 23,68 тыс. МВт-ч по более высоким ценам.

Как сообщает собеседник БЦ, торги велись таким образом, чтобы под конец аукциона продать большие объемы трейдерам Ахметова и Коломойского по низким ценам – 650 грн/МВт-ч.

Для сравнения, максимальная цена продажи ночной электроэнергии (прайс-кэп с 23:00 до 08:00) на Рынке на сутки вперед (РСВ) с июля 2020 года составляет 1 228,9 грн/МВт-ч.

Как сообщал БЦ, в сентябре трейдер НАЭК "Энергоатом" – ОП "Энергоатом Трейдинг" продал 1,46 млн МВт-ч в октябре-ноябре по 1120 грн/МВт-ч трейдеру Юнайтед Энерджи из группы Игоря Коломойского.