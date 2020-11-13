Власти Львова объявили выходные рабочими днями для ресторанов, баров и ТРЦ

Исполком Львовского горсовета объявил субботы и воскресения до 30 ноября рабочими днями для заведений в тех сферах, которые должны быть закрыты на карантин по решению правительства.

Об этом мэр города Андрей Садовый сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что закончилось заседание исполкома. Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин "выходного дня", у нас нет выходных", – заявил Садовый.

Он также призвал предпринимателей не выполнять решение Кабмина о введении карантинных ограничений.

"В случае, если завтра кто-то будет пытаться мешать вам работать, покажите им это решение и обращайтесь на горячую линию по телефону 1580. Наши юристы будут помогать защитить ваши права", – добавил Садовый.

Щойно закінчилося засідання виконкому. Прийняли рішення, що до 30 листопада субота та неділя на території Львова... Опубліковано Андрій Садовий Пʼятниця, 13 листопада 2020 р.

Как сообщалось, Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня", а также вводится ряд противоэпидемических мер в будние дни по всей территории страны.

При этом в постановлении Кабина речь не идет о "выходных днях", а устанавливается запрет отдельных видов деятельности с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Ранее власти Львова, Одессы и Черкасс заявили, что не будут поддерживать решение правительства о введении карантина "выходного дня".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местные власти не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина о введении карантина выходного дня и ужесточении противоэпидемических мер.