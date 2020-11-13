Аэропорт "Харьков" потерял половину пассажиров из-за пандемии

За 10 месяцев 2020 года пассажиропоток в международном аэропорту "Харьков" составил 588,5 тыс. человек, что соответствует 53% от прошлогоднего показателя.

Как сообщает пресс-служба предприятия, этот период аэропорт обслужил 2 992 рейсов, что на 36% меньше показателя за аналогичный период 2019 года, из них почти две трети международных.

В том числе в октябре пассажиропоток в аэропорту "Харьков" составил 74,3 тыс. человек или 53% от пассажиропотока за октябрь 2019 года.

За октябрь было совершено 403 вылета (на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из них 213 – международных и 190 – внутренних.

Чаще всего пассажиры летали в Анталию, Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Даламан, Киев.

Как сообщалось, в 2019 году пассажиропоток аэропорта "Харьков" превысил 1,3 млн человек, что стало рекордным показателем в новейшей истории.