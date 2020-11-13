Глава "Укравтодора" открестился от ответственности за качество дорог из шлаков

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") не владеет информацией о том, как созданное им государственное предприятие "Новые технологии дорожного строительства" наладило процесс использования металлургических шлаков при строительстве дорог, а доступ к производственным и технологическим сведениям о шлаках, которые поставляются, ограничен.

Об этом глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил в ответе на запрос издания Hubs.

"Механизм, технология, пути переработки металлургических шлаков и вопросы, связанные с логистикой процесса поставки и последующей переработки металлургических шлаков являются информацией, которая не находится в распоряжении "Укравтодора". В "Укравтодоре" отсутствует какая-либо задокументированная информация, созданная в процессе реализации властных полномочий и обязанностей, в отношении указанных в вопросе производственных процессов предприятия", – сообщил Кубраков в ответ на вопрос о том, как "Укравтодор" или созданное им госпредприятие использовали 100 тыс. кубометров металлургических шлаков (о них в сентябре сообщал сам "Укравтодор").

По словам Кубракова, создание ГП "Новые технологии дорожного строительства" не требовало согласования с Кабинетом министров. Однако Кубраков отметил, что в соответствии с частью пятой статьи 75 ХКУ "Укравтодор" не несет "ответственности по его обязательствам, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами".

Кубраков не сообщил, кто именно в "Укравтодоре" инициировал создание такого госпредприятия, но отметил, что создание ГП относится именно к его полномочиям как главы "Укравтодора".

Конкурс на избрание председателя госпредприятия также не проводили, так как оно не имеет стратегического значения для экономики и безопасности государства, а также не является особенно важным для экономики предприятием.

Как пишет Кубраков, сегодня в штате ГП работает 16 человек, и на всех них у госпредприятия есть единственный компьютер. Недвижимое имущество отсутствует. В то же время, отмечается, что данные об имуществе указаны на 30 июня 2020 года.

При этом. госпредприятием на этот год поставлены амбициозные планы - чистый доход 2,95 млн грн.

"Финансовый план ГП "Новые технологии дорожного строительства" на 2020 год утвержден "Укравтодором". Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) запланирован на 2020 год в объеме 2,95 млн грн", – сообщает ведомство.

Частично раскрывается "маркетинговая стратегия", каким образом ГП с одним компьютером может достичь этих показателей. Предприятие уже получало металлургические шлаки и только от АО "АрселорМиттал" на основании договора о пожертвовании. Сколько именно шлаков получило ГП, Кубраков не сообщил. Но по состоянию на 31 октября 2020 года ГП "Новые технологии дорожного строительства" использовало 95,62 тыс. тонн металлургических шлаков от "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

При этом, "металлургические шлаки учитываются по цене – 4,93 грн/т. Сейчас было завезено 95,62 тыс. тонн – на сумму 471,41 тыс. грн, что отражено в финансовой отчетности за третий квартал текущего года. Стоимость погрузки и транспортировки – 41 грн/т".

Как отмечалось, это значит, как и кем перерабатываются шлаки, кому и по какой цене отгружаются так далее, "Укравтодор" не знает.

В частности, был запрос указать всех конечных потребителей, кому ГП передало шлаки. Кубраков не предоставил перечень лиц, которые получили шлаки от ГП: "Конечными потребителями продукции, полученной в результате переработки шлаков (щебеночной смеси), являются предприятия дорожной отрасли, использующих указанный материал при строительстве (ремонте, реконструкции) автомобильных дорог". Также им не указано на каких условиях (в частности, по какой цене) шлаки от ГП были переданы потребителям.

"В бухгалтерском учете ГП объемы шлаков учитываются по цене, указанной в пункте 13 (4,93 грн/т), и из указанных объемов уплачивается налог на прибыль предприятий в соответствии с законодательством", – говорится в документе.

Также неизвестно, какой фракции шлаки получило ГП и какой фракции шлаки были переданы потребителям: "В соответствии с первичной документации ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" поставляется шлак доменный отвальный, без фракций (фракционность не предусмотрена)".

Не предусмотрено фракционность и по условиям договоров о поставке шлаков от ГП к потребителям.

"Вместе с тем, в зависимости от требований заказчиков, продукты переработки шлаков могут фракционироваться", – отметил Кубраков.

Но ведомство отмечает, что по информации ГП, "АО "Арселор Миттал Кривой Рог" ограничило доступ к технологическим и производственным сведениямй, указанных в договоре пожертвования".

Впервые об этом госпредприятии в публичном пространстве было упомянуто самим АМКР. При этом сначала компания "АрселорМиттал Кривой Рог", которая заявила о передаче этому предприятию 50 млн тонн металлургических шлаков. А через два месяца удалила эту информацию, написав уже только о 74 тыс. тонн.

Также на вопрос, почему госпредприятие не проводило никаких закупок в системе ProZorro, Кубраков ответил: "Поскольку ГП "Новые технологии дорожного строительства" не является монополистом, существует рынок продукции, что производит предприятие, доступ к этому рынку является свободным, а распоряжением правительства Украины от 4 декабря 2019 года №1420-р не определены никакие юридические лица, которые должны поставлять (перерабатывать) металлургические шлаки, не определялись цель и способ создания соответствующих организации, не устанавливались цены или тарифы на реализацию такой продукции, то с учетом вышеупомянутого предприятие не является заказчиком в понимании указанного закона, а использование электронной системы публичных закупок ProZorro не является обязательным".

Не раскрыта "Укравтодором" и тема экологичности использования шлаков.

"При переработке и/или измельчении шлаков последние могут фракционироваться и использоваться конечными потребителями при строительстве автомобильных дорог, что, в свою очередь, обеспечивает их надлежащую консервацию и существенно снижает риск загрязнения окружающей природной среды", – говорят в "Укравтодоре".

Но как измельчение шлаков и использование их при строительстве дорог снижает риск загрязнения окружающей среды, Кубраков не сообщил.

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Как сообщалось, последние шесть месяцев "Укравтодор" активно продвигает тему массового использования металлургических шлаков в дорожном строительстве. Согласно одному из последних сообщений ведомства, по состоянию на 14 сентября, в строительстве дорог государственного значения в 2020 году уже использовано более 100 тыс. кубометров шлаков.

Кабинет министров 4 декабря 2019 года принял распоряжение "О применении отходов производства в дорожном строительстве", предусмотрев преимущество для строительства дорог из отходов на тендерах. Речь идет об использовании в дорожном строительстве металлургических шлаков и зол.

Согласно решению Кабмина, отныне при осуществлении публичных закупок работ по строительству и ремонту дорог будет обязательно предусматриваться применение неценового критерия "Мероприятия по защите окружающей среды" с удельным его весом не менее 10%. До этого ценовой критерий оставался единственным критерием, который применялся заказчиками выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования для определения подрядных организаций.

В феврале 2020 года Кабинет министров разрешил использовать металлургические шлаки при строительстве дорог.

21 мая 2020 Технический совет при "Укравтодоре" согласовал проектное решение об использовании шлаков на экспериментальном участке в 7 км дороги H-23. Техсовет рекомендовал, что слой цементобетона дорожного должен составлять 20 см. Это противоречит требованиям государственных строительных норм. В частности, ГСН В.2.3-4: 2015, который содержит четкое требование: "Минимальная толщина цементобетонного покрытия на дорогах (I-II) категорий должна составлять 26 см". Участники Технического совета обратили внимание на отсутствие нормативных документов, технологии и исследований по изготовлению и устройства цементобетона с использованием шлаков.

В сентябре-октябре 2020 года "Укравтодор" провел ряд тендеров. Одним из них определил победителя на экспертизу проектной документации на строительство с использованием шлаков экспериментального участка 7 км автодороги национального значения H-23. Согласно другому, тоже результативныму, конкурсу "Укравтодора", планируется проектирование и строительство с применением шлаков участка в 29,5 км еще одной национальной дороги из Киева в Днепр (H-31) за 10,6 млрд грн. Всего этим проектом планируется использовать шлак на около 850 тыс. кв. м дороги.

О разработке отдельного ГСТУ по применению шлаков в строительстве дорог ГП "ГосдорНИИ" сообщил только 14 сентября. Вступил в силу этот ГСТУ с 1 ноября.