Volkswagen выделит 73 миллиарда евро на развитие новых технологий
Об этом говорится в пресс-релизе автоконцерна
Порядка 35 млрд евро из этой суммы будет направлено в сегмент электромобилей, 11 млрд евро - на разработку гибридных версий уже существующих моделей автомобилей VW, сообщает Интерфакс-Украина.
"Инвестиции в дигитализацию увеличатся вдвое - до 27 млрд евро к середине десятилетия, что говорит о нашем особом внимании к возможностям в сфере программного обеспечения", - отмечают в VW.
"Давно задав курс на развитие в сфере электромобилей, VW в настоящее время является глобальным лидером с собственной платформой для электромобилей и широким ассортиментом таких машин. В ближайшие годы крайне важным для нас будет также достижение ведущих позиций в сфере программного обеспечения для автомобилей. В связи с этим мы удвоим расходы на дигитализацию", - заявил гендиректор VW Герберт Дисс.
Сумма в 73 млрд составит порядка 50% всех капиталовложений, планируемых VW на следующие пять лет.
Планы VW основаны на ожиданиях, что мировая экономика будет расти умеренными темпами в следующие пять лет.