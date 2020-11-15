Тендер по удлинению полосы в аэропорту "Киев" не состоялся

Тендер по разработке документации по удлинению взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Киев" (Жуляны) не состоялся.

Как указано в системе ProZorro, это произошло по причине того, что заявки подали менее двух участников. На торги заявилось только ООО "Институт Укрдорпроект", сообщает avianews.com.

Тендер проводило коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Киев". Ожидаемая стоимость проектных работ составляла 15 млн грн, а непосредственно строительство предполагалось осуществлять за счет столичного бюджета.

Согласно тендерной документации, исполнитель должен был разработать проект, который бы включал реконструкцию существующей полосы длиной 2 310 метров, удлинение ее на 500 метров и усиление поверхностей аэродрома.

Работы должны были привести к тому, что аэропорт смог бы принимать воздушные суда категории Е, к которым относится широкофюзеляжный авиалайнер Airbus A330. В перспективе "Киев" мог бы обслуживать без ограничений по максимальной нагрузке среднемагистральные авиалайнеры Airbus A321 - именно этот тип самолета активно вводит в свой парк базовый авиаперевозчик аэропорта Wizz Air.

Также проект должен был включать оснащение полосы инструментальной системой посадки II категории ICAO по обоим курсам. Сейчас полоса оснащена только I категорией. Обновление оборудование позволит совершать посадки в "Киеве" при горизонтальной видимости не менее 350 метров, тогда как сейчас это ограничение составляет 800 метров. В результате сократится число уходов на запасной аэродром в осенне-зимний период из-за туманов.