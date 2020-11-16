В Украине за сутки обнаружили почти 10 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружили 9 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализованы 1 100 человек; умерли от коронавируса 94 человека, выздоровели 2 753 человека.

В общем за все время пандемии в Украине заболели 545 689 человек; выздоровели 244 197 человек; умерли от коронавируса – 9697 человек.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине по состоянию на утро 15 ноября зафиксирован 10 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 2 633 человека, умерло 95 пациентов.

Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня", а также вводится ряд противоэпидемических мер в будние дни по всей территории страны.

Ранее власти Львова, Одессы и Черкасс заявили, что не будут поддерживать решение правительства о введении карантина "выходного дня".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местные власти не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина о введении карантина выходного дня и ужесточении противоэпидемических мер.