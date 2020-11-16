Цены на золото растут из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мире

Цена на золото в понедельник утром растет на фоне продолжающего роста заболеваемости коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,35% — или на 6,55 доллара, до 1892,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,26% — до 25,08 доллара за унцию, сообщает Прайм.

Эпидемиологическая ситуация в мире продолжает беспокоить инвесторов. Так, в США уже несколько дней подряд суточный прирост заболевших превышает отметку в сто тысяч, в субботу число достигло рекордных 185 тысяч. С начала эпидемии в США выявили почти 11 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Ситуация также остается тяжелой в ряде стран Европы. Аналитик Axi Стивен Иннес отмечает, что, несмотря на постепенное восстановление экономики, существует еще много нерешенных проблем, которые возникли с начала пандемии. Основной проблемой аналитик назвал создание новых рабочих мест.

Другим фактором роста цены на золото в понедельник утром является ослабление курса доллара. Снижение курса американской валюты традиционно оказывает поддержку стоимости золота, — в этом случае металл становится дешевле для держателей других валют.