Fitch ухудшило прогноз рейтинга Беларуси до "негативного"
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси на уровне "В", ухудшив прогноз по рейтингу со "стабильного" до "негативного" на фоне продолжающегося в республике политического кризиса.
"Политический кризис после выборов повысил уязвимость. Она также связана с относительно небольшими международными валютными резервами и слабым банковским сектором", - цитирует пресс-релиз Fitch Ratings Интерфакс-Украина.
Эксперты агентства считают, что "усиление политических волнений может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов, увеличивая риски для макроэкономической и финансовой стабильности".
На фоне ослабления белорусского рубля на 18% с начала года в Fitch Ratings ожидают снижения золотовалютных резервов Беларуси к концу текущего года до $7,6 млрд. "Мы прогнозируем сокращение резервов до $6,8 млрд в 2021 году и $6,2 млрд в 2022 году", - отмечает агентство.
Джерело: Интерфакс-Украина