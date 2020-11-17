В Украине за сутки выявлено почти 12 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

В Украине за сутки по состоянию на утром 17 ноября выявлено 11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 516 детей и 565 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализованы 1 610 человек; умерли от коронавируса 159 человек, выздоровели 6 786 человек.

В общем за все время пандемии в Украине заболели 557 657 человек; выздоровели 250 983 человека; умерли от коронавируса 9 856 человек.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 16 ноября обнаружили 9 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня", а также вводится ряд противоэпидемических мер в будние дни по всей территории страны.

Ранее власти Львова, Одессы и Черкасс заявили, что не будут поддерживать решение правительства о введении карантина "выходного дня".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местные власти не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина о введении карантина выходного дня и ужесточении противоэпидемических мер.