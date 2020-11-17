Цены на золото снижаются на фоне новостей о вакцине против коронавируса

Золото как "защитный" актив во вторник утром умеренно дешевеет на фоне общерыночного оптимизма, вызванного новостями о новой вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,11%, или на 2,15 доллара, до 1885,65 доллара за тройскую унцию, сообщает Прайм.

Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,04%, до 24,8 доллара за унцию. Давление на стоимость золота оказывают новости биотехнологической компании Moderna.

Компания накануне сообщила, что итоги третьей фазы испытаний её вакцины от коронавируса показали эффективность на уровне 94,5%. Новости о продвижении в разработке вакцины способствуют росту интереса инвесторов к рисковым активам и отказу от покупки более надежного золота.

В то же время аналитики предупреждают, что для использования вакцины потребуется время. "Вакцина – это очень хорошо, однако проблема в том, что потребуется довольно много времени, чтобы внедрить ее даже в развитых странах", — сказал руководитель по сырьевой стратегии TD Securities Барт Мелек.