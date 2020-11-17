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Кабмин уволил главу Госкосмоса Усова

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Кабмин уволил главу Госкосмоса Усова
Кабинет министров Украины уволил главу Государственного космического агентства Украины Владимира Усова.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров.

Кроме того, обнародовано распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности главы Госкосмоса первого заместителя главы Михаила Лева.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров на заседании в пятницу, 24 января, назначил председателем Государственного космического агентства Владимира Усова.

Как сообщалось, Кабмин 4 ноября 2019 года уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко, занимавшего эту должность с августа 2017 года.

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Топ коментарі

  • Иван Кремень
    интересно а какое у него Выходное пособие? лимона полтора гривень?
  • Анатолий Панасюк
    Теперь придется устраиваться у Рогозина, батуты чинить.
  • Макс Полиграф
    при зарплате тыщ в 10 долл каждый первый захочет полететь в космос Кабмин уволил главу Госкосмоса Усова - Цензор.НЕТ 981
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