Кабмин уволил главу Госкосмоса Усова

Кабинет министров Украины уволил главу Государственного космического агентства Украины Владимира Усова.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров.

Кроме того, обнародовано распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности главы Госкосмоса первого заместителя главы Михаила Лева.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров на заседании в пятницу, 24 января, назначил председателем Государственного космического агентства Владимира Усова.

Как сообщалось, Кабмин 4 ноября 2019 года уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко, занимавшего эту должность с августа 2017 года.