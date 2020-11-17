Кабмин сократил на 700 миллионов расходы на Фонд соцстрахования на случай безработицы

Кабинет министров сократил на 706 млн грн расходы в 2020 году на Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, свидетельствуют утвержденные 16 ноября изменения в бюджет Фонда.