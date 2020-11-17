Украинский рынок бензина с начала года вырос на 8%

Объем поставок автомобильных бензинов на украинский рынок в январе-октябре 2020 г. вырос на 7,6%, до 1753,5 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1629 тыс. т).

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Внутреннее производство бензинов за отчетный период выросло на 13,2%, до 853,6 тыс. т, за счет Кременчугского НПЗ, который, по данным "А-95", нарастил выпуск бензинов на 18,4%, до 737,5 тыс. т, по сравнению с январем-октябрем 2019 г.. На Шебелинский завод за 10 месяцев 2020 г. пришлось 116,1 тыс. т, что на 11,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу отчетного периода составила 49% против 46% в январе-октябре 2019 г.

За 10 месяцев 2020 года импорт бензинов в Украину составил 902,4 тыс. т, что на 3,2% больше аналогичного периода прошлого года (874,8 тыс. т). По данным "А-95", белорусские НПЗ увеличили экспорт бензинов, по сравнению с январем-октябрем 2019 года, на 17,4%, до 697,4 тыс. т.

В то же время, на 24%, до 201 тыс. т, сократились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польша), в сравнении с 10 месяцами 2019 г.

Крупнейший украинский НПЗ "Укртатнафта" на протяжении последних лет ведет борьбу за увеличение рынка автомобильного бензина, который с 2014 года сократился вдвое из-за популярности сжиженного газа. С подачи компании в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается унифицировать акциз на бензин, автогаз и ДТ на уровне 139,5 евро за 1000 л.

В свою очередь Украинская ассоциация сжиженного газа через своих парламентских лоббистов во главе с Ниной Южаниной зарегистрировали законопроект, который предусматривает фиксирование соотношения ставок акцизного налога на автогаз на уровне 25% от ставки акциза на автомобильные бензины.

"Компромиссным" эксперты называют еще один проект закона, инициатором которого является глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Он предлагает уменьшить акциз на бензин с 213,5 евро до 169,5 евро за 1000 л и повысить акциз на СУГ с 52 евро до 124,5 евро за 1000 л. При этом акциз на дизельное топливо оставить на текущем уровне — 139,5 евро/1000 л.