Добротворская ТЭС Ахметова возобновила работу после аварийного отключения (обновлено)

Энергетики Добротворской ТЭС, которая входят в "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова, возобновили работу турбины №5 после остановки вследствие срабатывания токовой защиты на трансформаторе.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК, 6 ноября около 18 часов из-за срабатывания защиты на трансформаторе произошло отключение блока №8 и двух турбин Добротворской ТЭС. Это привело к остановке предприятия.

"Сейчас уже возобновили работу турбины №5 и проводят пусковые операции по восстановлению работы блока №8 и турбины №6", – сообщает ДТЭК.

В компании уверяют, что технологический сбой и восстановительные работы не повлияли на обеспечение жителей Добротвора светом.

Позднее во вторник в ДТЭК уточнили, что 17 ноября в 12:00 энергетики Добротворской ТЭС возобновили работу блока №8 и турбины №5.

"Поставка тепла и горячей воды на поселок Добротвор восстановлена. Сейчас уже возобновлена работа блока №8 и турбины №5 по команде диспетчера проводятся пусковые операции на турбине №6. Блок №7 находится в аварийном ремонте", – сообщили в ДТЭК.

Как сообщалось, четыре энергоблока Добротворской теплоэлектростанции вечером 16 ноября остановились из-за аварийного ремонта.

Ранее НЭК "Укрэнерго" сообщала, что в ноябре увеличилось потребление электроэнергии в связи с похолоданием. Одновременно снизилось производство генерации из возобновляемых источников (ВИЭ), а также производство электроэнергии атомными станциями.

Общая установленная мощность станции – 500 МВт, что равно половине из установленной мощности одного атомного энергоблока-тысячника, которых в Украине 13. По состоянию на вечер 16 ноября 5 из них находятся в ремонте.