Кабмин утвердил постановление о передаче земель ОТГ с 17 ноября

Кабинет министров Украины принял постановление №1113, которое запускает механизм полноценной передачи земель сельскохозяйственного назначения всем без исключения объединенным территориальным общинам.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Это решение - важный шаг в реализации земельной реформы президента Украины Владимира Зеленского в части земельного децентрализации и передачи более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель органам местного самоуправления", - сообщил председатель Госгеокадастра Роман Лещенко.

Согласно постановлению, передаче земельных участков должна начаться с 17 ноября.

Кабмин постановил Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра обеспечить: ускорение проведения инвентаризации земель с/х назначения госсобственности, передачу с 17 ноября 2020 земельных участков с/х госсобственности в коммунальную собственность; передачу в коммунальную собственность земельных участков с/х госсобственности, включенных в перечень земельных участков, права на которые выставляются на земельные торги, после обнародования результатов земельных торгов и заключения договоров аренды (эмфитевзис) таких земельных участков.

Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства правительство поручило обеспечить сопровождение законопроектов о финансовой поддержке фермерских хозяйств, совершенствование системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, установление прозрачной процедуры проведения электронных земельных аукционов, а также принять меры к ускорению создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Министерство развития громад и территорий, Министерство юстиции, Минэкономики и Госслужба по вопросам геодезии, картографии и кадастра обязаны отработать вопросы активизации оформления территориальными общинами права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, переданные из государственной собственности.

Кроме того, органам местного самоуправления рекомендовано зарегистрировать право коммунальной собственности на полученные земельные участки с/х назначения в порядке, установленном законом.