Авиакомпания EasyJet впервые в истории показала годовой убыток

Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc в 2020 финансовом году впервые в своей истории зафиксировал доналоговый убыток на фоне падения выручки из-за негативного влияния пандемии коронавируса и отказался от выплаты годовых дивидендов.

Убыток до вычета налогов за фингод, завершившийся 30 сентября, составил 1,27 млрд фунтов стерлингов ($1,68 млрд). За предыдущий финансовый год easyJet получила доналоговую прибыль в размере 430 млн фунтов, сообщает Интерфакс.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали доналоговый убыток авиаперевозчика на уровне 1,16 млрд.

Результаты easyJet в минувшем фингоду включали в себя разовые расходы в размере 438 млн фунтов, связанные, в частности, с неэффективным хеджированием, реструктуризацией операций и другими факторами.

Скорректированный доналоговый убыток - ключевой показатель для авиакомпании, исключающий разовые факторы - составил 835 млн фунтов по сравнению с прибылью в размере 427 млн фунтов годом ранее.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал скорректированный доналоговый убыток easyJet на уровне 822,3 млн. Сама компания предварительно оценивала доналоговый убыток без учета разовых факторов в 815-845 млн фунтов стерлингов.

Выручка easyJet составила 3,01 млрд фунтов стерлингов против 6,39 млрд фунтов в 2019 фингоду. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали показатель на уровне 3,01 млрд.

Выручка в расчете на единицу воздушной перевозки (перемещение каждого доступного пассажирского кресла на расстояние в 1 милю) снизилась на 10,6% - до 54,35 фунта.

EasyJet сократила перевозку пассажиров в прошедшем фингоду на 50%, до 48,1 млн человек. Загруженность рейсов авиакомпании составила 87,2% по сравнению с 91,5% годом ранее.

В связи с убытком компания подтвердила, что не будет выплачивать дивиденды по итогам минувшего года.

С учетом действующих в условиях пандемии коронавируса туристических ограничений, в первом квартале 2021 финансового года (в октябре-декабре) easyJet планирует использовать не более 20% перевозочных мощностей. При этом авиакомпания сможет быстро увеличить перевозки, как только спрос восстановится, отмечается в пресс-релизе.

Авиаперевозчик не делает прогнозов на начавшийся финансовый год, отмечая сохранение "высокого уровня краткосрочной неопределенности".

Акции easyJet теряют в цене 2,2% на торгах во вторник. Их стоимость упала на 46,6% с начала 2020 года.