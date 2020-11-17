Чистая продажа валюты населением с начала месяца достигла $120 миллионов, – Данилишин

Покупка населением с начала ноября наличной валюты составила $120 млн.

Об этом глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин сообщил в Facebook.

"Курс гривны к доллару США на межбанковском рынке за прошедшую неделю укрепился на 0,2% за счет превышения предложения иностранной валюты клиентами банков над спросом, которое составило за неделю $67 млн", – сообщил Данилишин.

"В то же время на наличном валютном рынке наблюдается превышение спроса на иностранную валюту над предложением, которое с начала ноября составил около 120 млн. долларов США", – сообщил он.

Также Данилишин добавил, что за прошедшую неделю Национальный банк не осуществлял валютных интервенций, что свидетельствует о сбалансированности рынка на текущих уровнях.