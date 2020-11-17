Объем выданных кредитов по программе "5-7-9%" превысил 13 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

C момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 5 594 займа на общую сумму в 13,134 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины

Из них 9,412 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования полученных займов, 2,5 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,222 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 477 кредитов на общую сумму в 963 миллионов гривен.

Минфин напоминает, что Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 19-ю банками: АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк", АО АКБ "Банк Львов", ПАО "ПУМБ", АО "Альянс банк", АО "Кредобанк", ПАО "Банк Восток", АО "Райффайзен Банк Аваль", АО "ТАСкомбанк", АО "Альфа-банк", АО "КБ "Глобус", АО "МЕгабанк", АО "Регион-банк", АО "Креди Агриколь Банк", АО "ОТП Банк", АО "Кредитвест Банк", АО "Агропросперис Банк".



