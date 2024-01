Airbnb получил $700 миллионов убытка

Сервис аренды жилья Airbnb опубликовал проспект предстоящего первичного размещения акций. Как показывают данные проспекта, в первые три квартала текущего года сервис получил чистый убыток в размере $696,9 млн, выручка упала на 32% и составила $2,52 млрд. Однако в третьем квартале ситуация значительно улучшилась.

Так, за три месяца – с июля по сентябрь – Airbnb получил чистую прибыль в размере $219 млн при выручке $1,34 млрд. Это на 19% ниже, чем выручка за аналогичный отчетный период 2019 года, но гораздо лучше, чем показатели первых двух кварталов, сообщает Коммерсант.

По прогнозам компании, рост выручки будет пока продолжать замедляться, а продолжающаяся пандемия может негативно сказаться на результатах текущего квартала.

Руководители Airbnb в сопроводительном письме к проспекту отмечают, что пандемия коронавируса привела к сокращению бизнеса компании на 80%. Объем бронирований за три квартала достиг $17,9 млрд, что на 39% ниже, чем годом ранее. Компания вынуждена была сократить почти 25% сотрудников, привлечь финансирование от инвесторов на сумму $2 млрд, и оценка ее стоимости снизилась с $31 млрд в сентябре 2019 года до $18 млрд в мае. Однако после первых месяцев почти полной остановки бизнеса, к концу весны он начал восстанавливаться "даже при незначительном восстановлении международных перевозок, что демонстрирует гибкость бизнес-модели", отмечается в проспекте.

Сервис намерен разместиться на бирже NASDAQ. Андеррайтерами размещения выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Co., Bank of America, Barclays и Citigroup. Компания пока не уточняет, сколько именно акций будут выставлены в ходе IPO, поэтому неизвестно, во сколько может быть оценена вся компания. Но, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Airbnb ожидает оценки в $30 млрд, хотя эта сумма может и измениться после того, как компания укажет ценовой коридор.