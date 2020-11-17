Шмыгаль анонсировал автоматические штрафы за нарушение самоизоляции

Кабинет министров работает над цифорвизацией сбора информации об инфекционных заболеваниях, в том числе планируется усовершенствовать работу мобильного приложения "Дій вдома" с введением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, выступая в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня хочу представить пять цифровых решений, призванных помочь в обуздании пандемии в Украине, они будут введены в ближайшее время", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, в частности, речь идет о цифровизации и централизации сбора информации о фактах, подозрениях и случаях инфекционных заболеваний; о совершенствовании мобильного приложения "Дій вдома" с введением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции; о запуске электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики для борьбы с коронавирусом; о введении электронного направления на ПЦР-тестирование, что даст возможность отслеживать очереди; о QR-кодах для публичных мест.

Как сообщалось, Шмыгаль также заявил, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет первые результаты, правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Напомним, на минувшей неделе Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня", а также вводится ряд противоэпидемических мер в будние дни по всей территории страны.

Ранее власти ряда городов, в том числе Львова, Одессы и Черкасс заявили, что не будут поддерживать решение правительства о введении карантина "выходного дня".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местные власти не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина о введении карантина выходного дня и ужесточении противоэпидемических мер.