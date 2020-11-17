Кабмин предоставил Госипотечному учреждению гарантии по кредитам на 3 миллиарда

Кабинет министров предоставил Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) государственные гарантии для обеспечения частичного исполнения обязательств по внутренним кредитам на 3 млрд грн в 2020 году.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление правительства №1110 от 16 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно условиям предоставления госгарантий, плата за госгарантии составит 0,01% годовых.

"ГИУ предоставляет обеспечение исполнения обязательств по госгарантии в установленном законодательством порядке в размере не менее 100% суммы долговых обязательств заемщика по гарантированной части займа", – сказано в документе.

Как сообащается на сайте ГИУ, привлечение средств путем выпуска гарантированных государством облигаций позволит Государственному ипотечному учреждению продолжить финансирование программы обеспечения жильем граждан на условиях финансового лизинга.

Как сообщалось, в декабре 2019 года правительство предоставило ГИУ государственные гарантии на сумму 3,7 млрд грн для обеспечения частичного исполнения долговых обязательств по внутренним кредитам в 2019 году, в ноябре 2019 года – на сумму 1,2 млрд грн.

ГИУ создано правительством Украины в октябре 2004 года. Основной вид деятельности – рефинансирование ипотечных кредиторов за счет средств, привлеченных от размещения ценных бумаг.