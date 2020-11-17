Рада провалила постановление об отмене карантина выходного дня

Верховная Рада отказалась принять постановление, которым рекомендовалось бы отменить введенный Кабинетом министров так называемый "карантин выходного дня".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №4381 проголосовали 149 народных депутатов.

В частности, постановление не поддержало подавляющее большинство депутатов от фракции "Слуга народа".

Как указано в пояснительной записке, проект постановления был разработан с целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере, связанных с принятым правительством решением от 11 ноября о введении с 14 ноября дополнительных карантинных ограничений в выходные дни.

Проектом постановления предлагалось рекомендовать правительству пересмотреть перечень ограничительных мер с целью смягчения введенных ограничений для "карантина выходного дня".

"Прежде всего это касается запрета работы в выходные дни заведений общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения, торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и других", – отмечалось в пояснительной записке к документу.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.

Однако на фоне протестов бизнеса местные власти ряда областных центров уже заявили, что не будут соблюдать новые правила. В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что мэры и горсоветы не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина.