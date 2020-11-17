Рада рекомендовала Кабмину сообщать о новых карантинных мерах за неделю до их введения

Верховная Рада приняла постановление "О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №4320 проголосовали 303 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, он разработан для того, чтобы избежать негативных последствий усиления противоэпидемических мероприятий (коллапса бизнеса, массовых протестов и др.), в том числе в случае введения локдауна на территории Украины.

Для этого авторы проекта постановления рекомендуют Кабмину вводить новые карантинные ограничения по одному исключительно при условии обнародования соответствующего решения не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия.

При этом не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более ограничительных мер Кабмину рекомендовано информировать о программах поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и обратно.

Также правительству рекомендовано не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более ограничительных мероприятий внести в Верховную Раду законопроект о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада отказалась принять постановление, которым рекомендовалось бы отменить введенный Кабинетом министров так называемый "карантин выходного дня".

В частности, постановление не поддержало подавляющее большинство депутатов от фракции "Слуга народа".