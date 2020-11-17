Рада отказалась отложить введение кассовых аппаратов для "упрощенцев"

Верховная Рада отклонила законопроект "О внесении изменений Налоговый кодекс и другие законодательные акты о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4313-д за основу проголосовали всего 17 народных депутатов, против – 228.

Перед голосованием председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция партии "Слуга народа") предложил снять с рассмотрения этот законопроект, поскольку для его поддержки недостаточного голосов, и предложил депутатам всех фракций разработать новое компромиссное решение.

Как сообщалось, 4 ноября Верховная Рада также не смогла принять этот законопроект, согласившись отправить документ на подготовку к повторному первому чтению.

Законопроектом предлагаломь отсрочить на один год (до 1 января 2022 года) введение обязательного применения регистраторов расчетных операций или программных регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога 2-4 групп (физическими лицами-предпринимателями).

Кроме того, на аналогичный срок предлагалось отложить вступление в силу положений Налогового кодекса о так называемом "кешбеке" – возможности покупателя получить часть уплаченного продавцом штрафа за нарушение порядка расчетных операций по результатам проведенной по его жалобе проверки.

Также предлагалось отложить повышение штрафов за за нарушение некоторых требований закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость предлагаемых в нем изменений обосновывается, в частности, тем, что введение обязательного применения регистраторов расчетных операций или программных регистраторов расчетных операций "в условиях кризисной экономической ситуации в стране является обременительным для малого и среднего бизнеса".

В законопроект также была внесена норма, предусматривающая изменение лимитов для плательщиков единого налога 2-4 групп с их привязкой к размеру минимальной зарплаты. В то же время предложено повысить лимит оборота для обязательного использования РРО с 1 млн грн до 820 минимальных зарплат.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумсков заявлял, что Верховная Рада по договоренности всех фракций 4 ноября планирует проголосовать за отсрочку сроком на один год – до 2022 года – обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) "упрощенцами".

Напомним, с 1 сентября 2020 года минимальна заработная плата в Украине составляет 5000 грн в месяц. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что к середине 2021 года Кабмин планирует поднять минимальную зарплату до 6500 грн.