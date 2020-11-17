Рада утвердила схему погашения налоговых долгов "Укрнафты" имени Коломойского

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который должен позволить ПАО "Укрнафта" погасить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом, в соответствии с ранее обнародованным ее руководством и НАК "Нафтогаз Украины" планом.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4120 во втором чтении проголосовали 272 народных депутата.

Связанный с ним законопроект №4119 с технико-юридическими правками о внесении в госбюджет на 2020 год поддержали 283 депутата.

Законопроект №4119 предусматривает выплату "Нафтогазу" из специального фонда госбюджета 32,2 млрд грн компенсации, которую компания должна получить от государства за возложение на нее Кабинетом министров спецобязательств (ПСО) по продаже газа для нужд населению и ТКЭ. Из них 5,95 млрд грн будут подлежать уплате в качестве налога на прибыль.

Один из пяти авторов законопроекта от "Слуги народа" Сергей Нагорняк ранее пояснял, что после получения "Нафтогазом" 32,2 млрд грн за поставки газа в условиях ПСО, которые он признает как доход, на эту сумму будет начислен налог на прибыль в размере 5,8 млрд грн. Затем "Нафтогаз" должен заплатить "Укрнафте" за 2,06 млрд кубометров газа, поставленного в 2006 году (15,1 млрд грн), и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд грн). Из этих средств "Укрнафта" перечислит в специальный фонд госбюджета 30,35 млрд грн в качестве погашения налогового долга, а также 6,2 млрд грн налога на прибыль.

По данным авторов законопроекта, налоговый долг "Укрнафты" составляет 30,35 млрд грн, в том числе по ренте – 18,8 млрд грн, налогу на прибыль – 2,6 млрд грн, НДС – 2,84 млрд грн, доначислений, находящихся в процедуре судебного обжалования – 3,1 млрд грн, задолженности предприятий системы "Укрнафты" – 3 млрд грн.

Дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у "Укрнафты", в результате операций купли-продажи газа с НАК – 6,2 млрд грн.

Таким образом, суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между "Нафтогазом" и "Укрнафтой" составляет 42,5 млрд грн (30,35 млрд грн+5,95 млрд грн + 6,2 млрд грн). За вычетом 32,2 млрд грн компенсации, которые должен получить НАК, и возникает остаток 10,3 млрд грн.

Из этих средств 1,4 млрд грн направить на финансирование бюджетной программы "Реструктуризация угольной отрасли" с целью обеспечения к концу текущего года выплаты и погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий.

Оставшиеся 8,9 млрд грн предложено выделить Министерству финансов на бюджетную программу "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусной болезнью SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Кроме того, законопроектом предложено предоставить Кабмину право предоставлять государственные гарантии по кредитам для НЭК "Укрэнерго".

Напомним, ранее суд утвердил мировое соглашение между компаниями "Укрнафта" и "Укртрансгаз" о признании права "Укрнафты" на спорный газ объемом 2,06 млрд куб. м, за который "Нафтогаз" согласился выплатить почти 15 миллиардов гривен. Планировалось, что в дальнешем "Нафтогаз" должен получить из госбюджета компенсацию за возложенные спецобязанности по поставке газа для нужд населения, рассчитаться за газ с "Укрнафтой" (общая сумма - почти 15 млрд грн), а также предоставить предоплату до 14,6 млрд грн за газ, который "Укрнафта" будет добывать и передавать "Нафтогазу" в будущие периоды.

Ожидается, что все эти средства "Укрнафта" должна направить в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, возникающие в связи с осуществлением этих операций.

При этом НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга

По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.