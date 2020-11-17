"Укравтодор" в 2021 году планирует отремонтировать 150 мостов

Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2021 году планирует отремонтировать 150 мостов и запустить 60 комплексов WiM (Weight-in-Motion, "Взвешивание в движении").

Об этом сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков в ходе пресс-конференции.

"Как мы уже говорили, планируем на следующий год по дорогам 6,8 тыс. км, 150 искусственных сооружений на дорогах государственного значения, 60 площадок WiM, и привлечение независимого технадзора на 2,5 тыс. км. Мы видим темпы этого года и понимаем, что это возможно при условии, что мы вовремя начнем и вовремя сможем это профинансировать", - рассказал Кубраков, сообщает Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что в планах "Укравтодора" в 2021 году - начать строительство Киевской обходной дороги ориентировочной стоимостью 85 млрд грн и строительство Кременчугского моста ориентировочной стоимостью 12,5 млрд грн (по нему сейчас проводится тендер).