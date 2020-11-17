Подачу воды в Симферополе ограничили четырьмя часами в сутки

Оккупационные власти Крыма со вторника, 17 ноября, ограничили подачу воды жителям Симферополя из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ в Крыму.

Как сообщило подконтрольное РФ предприятие "Вода Крыма", во вторник, среду и четверг воду жителям города будут подавать с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00, в пятницу, субботу и воскресенье – с 18:00 до 22:00, передает Интерфакс.

Ожидается, что график подачи воды в понедельник определится в течение недели.

Последние несколько месяцев вода подавалась в большинство районов столицы Крыма по три часа утром и столько же вечером. При этом было много жалоб на ее цвет – от ржавого до черного, а также на проблемы с напором воды на верхних этажах некоторых многоэтажек.

Графики подачи воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Воду в сентябре начали отключать по ночам в Алуште, в октябре снизили давление в Белогорске.

До оккупации Крыма к РФ около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Однако Украина вынуждена была перекрыть канал, поскольку его ресурсы использовались для нужд российских оккупационных войск.